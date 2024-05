Roma-Genoa: abbraccio tra De Rossi e Strootman prima del fischio d'inizio

Sono stati per diversi anni parte fondamentale del centrocampo giallorosso e questa sera si sono ritrovati nuovamente, seppur in vesti diverse. Prima del fischio d'inizio di Roma-Genoa infatti il rossoblù Kevin Strootman e il tecnico giallorosso Daniele De Rossi si sono abbracciati con affetto, ricordando il lungo e felice periodo insieme nella Capitale. I due si erano già rincontrati un anno fa in occasione di Genoa-Spal e anche lì ci fu un lungo saluto.