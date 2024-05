Roma-Genoa: 67.334 spettatori all'Olimpico. Record assoluto dal restyling dello stadio ad oggi

Nell'ultimo appuntamento stagionale in casa i tifosi giallorossi non hanno fatto mancare, ancora una volta, il loro supporto alla squadra. Sono infatti ben 67.334 gli spettatori allo stadio Olimpico: un dato importante che diventa a suo modo storico, dato che dal restyling dell'impianto non era mai stato raggiunto questo record.. Superato quindi il sold out di Roma-Feyenoord, quando la chiusura del settore ospiti dei tifosi olandesi portò a uno stadio totalmente di stampo giallorosso.

