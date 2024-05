Roma-Genoa: 13° gol in A per Lukaku. Negli ultimi 20 anni solo Abraham e Salah meglio al primo anno in giallorosso

Alla sua ultima apparizione stagionale allo stadio Olimpico Romelu Lukaku - sarà squalificato contro l'Empoli - ha timbrato nuovamente il cartellino (13° in campionato), segnando con un colpo di testa il gol dell'1-0 giallorosso contro il Genoa. Una rete che certifica una stagione comunque positiva del belga in giallorosso. Come ricorda il portale di statistiche, negli ultimi 20 anni solo altri due giocatori hanno fatto meglio alla loro prima stagione in giallorosso: Tammy Abraham nella stagione 2021/22 (17) e Mohamed Salah nella stagione 2015/16 (14).

