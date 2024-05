MVP Serie A: è Vlahovic il miglior attaccante 23/24. Superati Dybala e Leao (FOTO)

La Serie A 2023/24 volge al termine ed è tempo di verdetti. Nei giorni scorsi la Lega aveva pubblicato le terzine dei top tre calciatori per ruolo del campionato in lizza per diventare l'MVP della stagione. Tra gli attaccanti a contendersi il premio c'erano il giallorosso Paulo Dybala, il rossonero Rafael Leao e lo juventino Dusan Vlahovic: secondo quanto fatto sapere dalla Lega, è Vlahovic il miglior attaccante della Serie A 23724.