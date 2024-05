Milan, Pioli: "L'eliminazione contro la Roma ha inciso sul bilancio stagionale, potevamo fare meglio"

DAZN - Dopo il pareggio interno per 3-3 contro il Genoa il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dell'emittente sportiva, analizzando tra le altre cose l'eliminazione della sua squadra in Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: "Ha inciso sicuramente perché era un nostro obiettivo, malgrado la Roma sia un'ottima squadra, ben allenata e di qualità noi si poteva fare meglio. In quelle due partite non siamo riusciti ad esprimerci, perciò è chiaro che nel bilancio finale della stagione ci sarà anche questa eliminazione che sarà un aspetto negativo".