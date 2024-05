Milan, Pioli: "Eliminazione contro la Roma tanto dolorosa. De Rossi mi sta piacendo molto, gli auguro di mantenere lucidità e onestà nei giudizi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa e tra i vari temi trattati si è complimentato con Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "L'eliminazione con la Roma è stata molto molto dolorosa per noi, abbiamo fatto due partite normali e siamo stati eliminati".

De Rossi ha detto che Milan-Roma è stata più equilibrata del risultato...

"A Daniele auguro di mantenere questa lucidità e questa correttezza nelle valutazioni e nei giudizi; lo sto seguendo, l'ho sempre apprezzato tanto da calciatore per qualità mentali e caratteriali, mi sta piacendo molto. Non mi sento di dare consigli, solo essere sé stessi per essere credibili con giocatori e con chi ti rapporti".