Gasperini rischia di perdere un pezzo importante del suo scacchiere per il finale di stagione. Durante Marsiglia-Atalanta Sead Kolasinac è uscito per infortunio, secondo le prime informazioni raccolte da Sky Sport si sospetterebbe una lesione del flessore della coscia destra. L'esterno è quindi in dubbio per il match del 12 maggio fra Atalanta e Roma.