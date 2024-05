Lazio, Tudor: "Calendario? Non si tratta di avvantaggiare qualcuno, ma di regolarità del campionato"

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter. Ecco le parole del tecnico del club biancoceleste, estremamente dure nei confronti del calendario delle ultime giornate di campionato.

"Ne abbiamo già parlato, sicuramente non è una cosa normale. Dobbiamo aspettare una settimana per capire quello che succederà, non si tratta di avvantaggiare qualcuno ma di regolarità del campionato. Non è bello per nessuno e penso che bisogna migliorare su questo".