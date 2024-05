DAZN - Prima della sfida di campionato in casa del Frosinone, in programma questa sera, il tecnico dell'Inter, campione d'Italia, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva e ha citato anche la Roma. "Complimenti all’Atalanta e alla Fiorentina per le finali raggiunte e un bravo alla Roma che si sarebbe meritata di giocarsi la finale ai supplementari", le sue dichiarazioni.