Instagram, Scamacca ironico dopo la finale di Europa League: “Testa, mancano ancora due partite di campionato…” (VIDEO)

Serata di grande giubilo quella di ieri per l'Atalanta dopo la vittoria dell'Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen. Durante i festeggiamenti, l'attaccante Gianluca Scamacca ha avviato una diretta su Instagram, ponendo sardonicamente l'accento sulle due, ininfluenti, gare di campionato che attendono ora gli orobici: “Finito tutto….occhio eh, testa al campionato che mancano due partite” . Un'ironia sottile, ma subito colta dai tifosi romanisti, che sperano adesso che i nerazzurri bergamaschi chiudano quinti in Serie A per poter vedere i ragazzi di mister De Rossi qualificati alla prossima edizione della Champions League.