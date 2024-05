Giudice Sportivo: prima sanzione per Abraham. Niente squalifica per Cristante

Conclusa la 35esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, c'è da segnalare la prima sanzione per Tammy Abraham, ammonito nel corso di Roma-Juventus, terminata 1-1.

Niente squalifica per Bryan Cristante per la presunta espressione blasfema colta dalle telecamere, ma senza audio, nel corso della gara contro la Juventus: nel comunicato del Giudice Sportivo, infatti, non c'è alcun riferimento in merito.

Restano in diffida: Mancini, Huijsen, Azmoun e Lukaku.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE