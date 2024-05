Giudice Sportivo: 1000 euro di multa alla Roma per il lancio di un fumogeno. Prima sanzione per Joao Costa

Conclusa la 38esima giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, la società giallorossa ha ricevuto una multa da 1000 euro "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno". Primo cartellino giallo per Joao Costa, restano diffidati Mancini, Azmoun e Huijsen. Ancora squalificato, invece, Paredes, il quale salterà la prima giornata della Serie A 2024/25.

(legaseriea.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE