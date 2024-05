Genoa, Strootman: "Il mio contratto non sarà rinnovato. Giocare all'Olimpico sarà speciale"

RADIOTV SERIE A - Kevin Strootman, il grande ex di Roma-Genoa di domenica, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente ufficiale della lega di calcio italiana. Ha annunciato che a fine anno lascerà il Genoa e ha parlato del ritorno a Roma:

"Gilardino mi ha comunicato due giorni fa che il mio contratto non sarà rinnovato e, per questo, il mio percorso con il Genoa termina qui". Sul ritorno a Roma: "Vogliamo chiudere, e non solo io, come si deve davanti ai nostri tifosi. Andiamo a giocarci due gare contro grandi squadre. Giocare all’Olimpico per me sarà speciale, se il mister mi fa giocare mi divertirò".