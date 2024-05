Genoa, l'allenamento a due giorni dalla Roma: lavori tattici per reparti e partitella davanti ai dirigenti (COMUNICATO)

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena allo stadio Olimpico la sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e il Genoa di Alberto Gilardino, ultima partita della stagione per i giallorossi davanti ai propri tifosi. Nel frattempo i rossoblù stanno continuando la preparazione a questa penultima giornata come riportato dal comunicato di oggi sul sito ufficiale. Questi i dettagli: "Via quasi del tutto il coperchio nella quarta sessione della settimana. A due giorni dalla gara nella capitale con i giallorossi di DDR, compagno di nazionale e amico personale di mister Gilardino, lo staff tecnico ha rimestato gli ingredienti nel pentolone. Lavori tattici per reparti, indottrinamenti per singoli, surplus per i portieri. E schemi nella partitella davanti ai dirigenti, pronti a seguire il team nell’ultima trasferta. Il tasto dei calci piazzati verrà battuto nell’ultima seduta in programma, quando le operazioni verranno completate anche per accertare le eventuali chance di recupero, per i giocatori assenti nelle precedenti uscite".

(genoacfc.it)

