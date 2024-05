FOTO - Empoli-Roma: invasione di campo dei tifosi di casa per festeggiare la salvezza

Gioia pazzesca, al termine di Empoli-Roma, per i tifosi toscani. Al fishio finale, infatti, si sono resi protagonisti con una pacifica invasione di campo per festeggiare le salvezza conquistata al 90' grazie alla rete di Niang. Ennesima impresa per Davide Nicola, dopo quelle compiute alla guida di Crotone e Salernitana.

? Alla fine invasione di campo pacifica dei tifosi che festeggiano la salvezza ottenuta al 90'#EmpoliRoma #asroma ??? pic.twitter.com/1EU9izucQa — laroma24.it (@LAROMA24) May 26, 2024