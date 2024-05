FOTO - Empoli-Roma 2-1

Finisce con una sconfitta per 2-1 in casa dell'Empoli la stagione 2023/24 della Roma che chiude a 63 punti per il terzo anno consecutivo e regala la salvezza ai padroni di casa. Nel primo tempo vantaggio dell'Empoli con Cancellieri e gol annullato a Cristante per fuorigioco, prima della rete segnata da Aouar nel recupero che riequilibra il risultato. Nella ripresa la partita resta equilibrata con occasioni da entrambe le parti ma a deciderla è un guizzo di Niang nel finale, che regala la salvezza all'Empoli e condanna il Frosinone alla retrocessione. Questi gli scatti del match.