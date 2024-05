FIGC: minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in memoria delle vittime della tragedia di Casteldaccia (COMUNICATO)

La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare del prossimo turno di tutti i campionati in memoria delle cinque vittime della tragedia di Casteldaccia, scomparse in un incidente avvenuto durante una manutenzione di una fogna. Ecco la nota ufficiale: "In memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA), il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi".

(figc.it)

