Empoli-Roma: stadio sold out

La stagione volge al termine e la Roma chiuderà il suo campionato domenica sera in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza con Frosinone e Udinese. Per l'occasione lo stadio, compreso il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti, sarà tutto esaurito. Lo fa sapere l'Empoli:

Sarà un Carlo Castellani Computer Gross Arena completamente esaurito domenica per Empoli-Roma, ultima sfida della Serie A 2023/24 in programma alle ore 20.45. La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie resteranno chiuse nella giornata di domani e di domenica e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la sfida.

E adesso coloriamo lo stadio di azzurro: per gli abbonati e per coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara con i giallorossi, fino a domenica, sarà possibile ricevere uno sconto del 30% all’Empoli Store su tutto il materiale per un Carlo Castellani Computer Gross Arena tutto in azzurro!

Empoli Football Club consiglia vivamente di arrivare al Carlo Castellani – Computer Gross Arena con largo anticipo (l’apertura dei cancelli sarà circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.30) per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso dello stadio e favorire l’accesso degli sportivi all’interno dello stadio.

Per la gara di domenica si invita inoltre i tifosi empolesi, ove possibile, a raggiungere lo stadio a piedi o in bicicletta e di arrivare agli ingressi dello stadio con congruo anticipo. Si ricorda infatti che a causa della presenza del luna park, che occupa il parcheggio sterrato adiacente al parco di Serravalle, la strada di via Serravalle a San Martino sarà chiusa a partire dall’altezza della rotatoria di via Basilicata fino all’intersezione con via delle Olimpiadi, con via Monaco che sarà a doppio senso di circolazione".

