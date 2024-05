Empoli-Roma: Spalletti in tribuna, presente anche la CEO Souloukou. Assente Ghisolfi (FOTO)

La Roma conclude il suo campionato e la sua stagione in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza. Al Castellani è presente anche il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, che ha inserito tra i 30 pre-convocati per gli Europei in scena in estate in Germania anche quattro romanisti: Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy. Presente in tribuna anche la CEO giallorossa Lina Souloukou, mentre è assente il neo ds Florent Ghisolfi.