EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Dybala dall'inizio, ipotesi Aouar a centrocampo (FOTO)

Tappa ad Empoli per l'ultimo impegno della stagione. La Roma conclude il suo campionato in casa della squadra di Davide Nicola, in lotta per la salvezza con Udinese e Frosinone: alle 20.45 i giallorossi scenderanno in campo al Castellani senza gli squalificati Paredes e Lukaku. Daniele De Rossi si affida a Mancini e Ndicka in difesa, con Celik ed Angeliño sulle corsie esterne. In mezzo al campo Aouar potrebbe far rifiatare Pellegrini e completare il reparto con Bove e Cristante. Davanti Dybala dovrebbe tornare titolare e supportare Abraham con El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

All.: Nicola.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Tegoni - Rossi L. IV uomo: Rapuano. VAR: Aureliano. AVAR: Abisso.