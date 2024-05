Empoli-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Ultimo appuntamento stagionale per la Roma. Questa sera alle ore 20.45, i ragazzi di mister De Rossi affronteranno l'Empoli nella cornice della Computer Gross Arena. I giallorossi sono reduci dalla vittoriosa sfida interna con il Genoa, mentre gli uomini di Davide Nicola, alla ricerca di una disperata salvezza, non sono andati oltre il pareggio nella convulsa gara contro l'Udinese. A differenza dei toscani, terzultimi in classifica con ancora una flebile speranza di mantenere la categoria, i capitolini sono già certi del sesto posto in classifica, con l'unico interrogativo riguardante la competizione europea in cui si qualificheranno per la prossima annata.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, la gara d'andata tra le due compagini si è conclusa con il punteggio di 7-0 per la banda all'epoca guidata da José Mourinho, una sconfitta che costò la panchina al mister degli azzurri Paolo Zanetti. L'ultimo incontro in terra toscana si è invece concluso 2-1 per i giallorossi con reti di Dybala e Abraham.

DOVE VEDERE EMPOLI-ROMA IN TV E IN STREAMING

Empoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Aouar; El Shaarawy, Dybala, Abraham.

Diffidati Roma: Azmoun, Mancini, Huijsen. Squalificati Roma: Lukaku, Paredes.

LE QUOTE

EMPOLI-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.05 3.55 3.35 SNAI 2.05 3.70 3.40 PLANETWIN365 2.00 3.60 3.42 STANLEYBET 2.00 3.60 3.50

LR24