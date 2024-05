Open Var, Di Liberatore: "Il rigore della Roma? Il contatto c'è stato ma non è un intervento punibile, si poteva fare meglio in campo"

DAZN - Di Liberatore, ex assistente internazionale e componente della Commissione AIA, ha parlato ad Oper VAR, trasmissione in onda sulla piattaforma sportiva, analizzando gli episodi di giornata. Tra le varie azioni, si è soffermato anche sull'episodio dubbio che ha portato l'arbitro Guida a fischiare il calcio di rigore per la Roma contro l'Atalanta per un fallo di de Roon su Abraham: "La gara è stata ottimamente diretta da Guida, il quale ci rappresenterà anche agli Europei. In quella situazione si poteva fare meglio, non è un intervento punibile con il rigore. Si poteva fare meglio in campo, meno al VAR, perché il contatto c'è stato".