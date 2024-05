De Rossi: niente conferenza stampa pre Atalanta-Roma, sarà sostituita da un'intervista ai canali ufficiali del club

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Atalanta nello scontro Champions valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e, a differenza delle altre occasioni, mister De Rossi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita. L'allenatore dei giallorossi rilascerà infatti solamente un'intervista ai canali ufficiali del club in sostituzione della consueta conferenza.