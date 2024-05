DAZN - Nell'intervista post partita con la Juventus, dove è stato assoluto protagonista con una doppietta, Riccardo Calafiori è tornato sulla sua partenza da Roma parlando così: "Non lo so se è un rimpianto. Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so. Lui (De Rossi, ndr) lo porterò sempre nel cuore".