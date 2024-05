Cagliari: Ranieri lascia il club e si ritira dal calcio. I sardi: "Per sempre grati mister"

Claudio Ranieri dice "basta". L'allenatore romano ha portato a termine pochi giorni fa l'ennesima impresa della sua straordinaria carriera, salvando il Cagliari con una giornata di anticipo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, Ranieri ha deciso di lasciare la guida del club sardo e di ritirarsi.

Il Cagliari ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco alcuni passaggi:

"Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato.

[...]

È così la chiusura di un cerchio. La permanenza in A, esattamente come 31 anni prima, è arrivata il 19 maggio, sempre in Emilia, con una giornata di anticipo. La sensazione è quella di vivere un film, uno di quelli da Oscar, che ti conquistano per la loro sceneggiatura perfetta: uno di quelli che ti fa ridere, ma che sa farti anche emozionare e commuovere. Sono lacrime di gioia e riconoscenza nei confronti di chi ha saputo scrivere tra le più belle pagine della storia del Cagliari: perché quanto fatto resterà indelebile nel cuore di ogni tifoso.

Cagliari è e sarà sempre la tua casa. Per sempre grati, Mister"

(cagliaricalcio.com)

