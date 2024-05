Atalanta-Roma, piccolo fastidio al flessore per Abraham: l'inglese recupera ed è a disposizione di De Rossi

Questa sera alle ore 21 andrà in scena al Gewiss Stadium lo scontro Champions tra Atalanta e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. In mattinata era scattato l'allarme sulle condizioni di Tammy Abraham, il quale aveva accusato un piccolo fastidio al flessore. Secondo quanto riportato dal sito online del quotidiano, l'attaccante inglese stringerà i denti e sarà a disposizione di mister De Rossi, che dovrà scegliere se impiegarlo dal 1' o a partita in corso.

(corrieredellosport.it)

