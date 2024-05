All'indomani della vittoria con il Marsiglia e dell'accesso in finale di Europa League, l'Atalanta si prepara in vista della sfida contro la Roma in programma domenica a Bergamo. Oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri sono tornati ad allenarsi agli ordini di Gasperini. Domani nuovo appuntamento al pomeriggio.

(atalanta.it)

