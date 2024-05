Atalanta, Gasperini: "Lo scontro con la Roma fondamentale. Non penso alla coppa, ma c'è euforia"

DAZN - Dopo la vittoria in rimonta contro la Salernitana nella 35esima giornata di campionato, l'Atalanta aggancia la Roma in classifica a quota 60 punti e con una partita da recuperare. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva: "Lo scontro diretto di domenica è fondamentale (contro la Roma, ndr), ma prima di quella avremo un'altra partita a cui teniamo molto (contro il Marsiglia in semifinale di Europa League, ndr). Ogni volta abbiamo bisogno di ripulire la mente e ripartire ogni volta. Oggi era sicuramente la più difficile da preparare".

Poi Gasperini ha parlato dell'Europa League: "Sarebbe fantastico immaginare il popolo dell'Atalanta a Dublino. È quello che mi hanno chiesto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, noi in Europa ci siamo andati e adesso ogni tanto dico 'Preparate i passaporti che ancora giriamo'. Ad alzare la coppa ancora non ci ho pensato, sono molto distante. Penso prima al Marsiglia e poi alla Roma, però c'è una grande euforia. La città sta vivendo un momento di entusiasmo e questo si percepisce anche nelle strade".