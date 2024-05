Abodi: "In bocca al lupo alla Roma e all'Atalanta, facciamo il tifo per loro"

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato ai cronisti presenti a margine della presentazione del concorso Piazza di Siena a Villa Borghese. Ecco le sue parole:

"Faccio un in bocca al lupo per Roma e Atalanta perché c’è ancora una finale che si può conquistare, quindi facciamo il tifo per loro. La Fiorentina in finale di Conference e le due semifinaliste in Europa League sono una conferma rispetto alle tre finali dello scorso anno con altri due club semifinalisti. C’è la soddisfazione di un risultato comunque raggiunto che ci ha consentito di avere anche la quinta squadra in Champions League per la prossima stagione".