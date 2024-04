VIDEO - DE ROSSI: "Dybala falso 9? Mi piacerebbe, ma servono esterni e centrocampisti esplosivi"

Domani alle 18:30 la Roma scenderà in campo contro il Bologna di Thiago Motta. Non ci sarà Lukaku, è pronto Abraham, ma nella conferenza stampa pre-partita è stata posta al mister una domanda sulla possibilità di vedere Dybala nel ruolo di attaccante. Le sue parole:

Vede Dybala falso 9?

"Bravo, bella domanda, mi piacerebbe e ci ho pensato. Per giocare con un falso 9 come Paulo a mio avviso devi avere tanti giocatori di grande gamba sulle fasce, se lui viene incontro sulle fasce devi avere giocatori esplosivi, anche a centrocampo, giocatori che attacchino la profondità con una gamba importante che non è la prima qualità della nostra rosa. Mi piacerebbe, ma dobbiamo farlo combaciare con le altre caratteristiche se no veniamo tutti incontro e facciamo partite come ci è già successo in qualche frazione di gara dove in aggressione gli avversari possono farci male".