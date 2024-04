Alla Dacia Arena sta andando in scena Udinese-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di Campionato. A pochi minuti dall'inizio del match la Curva Nord ha esposto uno striscione per i tifosi della Curva Sud giallorossa: "La Nord saluta gli amici romanisti".

