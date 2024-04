LIVE - Malore Ndicka: in codice giallo in ospedale per accertamenti, è cosciente. De Rossi, Pellegrini e Sanches entrati in ospedale. La Roma: "Siamo tutti con te" (FOTO e VIDEO)

Durante Udinese-Roma, gara in scena al Bluenergy Stadium e valida per la 32esima giornata di campionato, Evan Ndicka si è accasciato a terra a causa di un malore al petto. Il difensore, una volta richiamata l'attenzione dell'arbitro Pairetto, è stato soccorso dallo staff medico giallorosso ed ha lasciato il campo in barella tra gli applausi del pubblico. Uscendo il difensore ha mostrato il pollice alto in segno di 'ok' a Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, quindi, ha chiesto al direttore di gara e ha ottenuto di rientrare negli spogliatoi per andare a sincerarsi delle condizioni del suo calciatore, seguito da Gianluca Mancini, il giocatore designato per prendere il posto di Ndicka in campo.

Una volta rientrato, De Rossi ha di nuovo parlato con Pairetto e l'allenatore bianconero Cioffi - ai tre si è aggiunto anche il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Federico Balzaretti - e dalle telecamere a bordocampo si è colta tutta l'apprensione da parte romanista e le parole di De Rossi: "I ragazzi non ce la fanno, vogliono restare lì con lui". Dopo il lungo colloquio, l'arbitro Pairetto ha sospeso la partita definitivamente e la decisione è stata annunciata dallo speaker dello stadio: quando si riprenderà, si ricomincerà dal 71° minuto di gioco. Dopo la decisione della sospensione, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini si sono recati sotto il settore ospiti occupato dai romanisti per spiegare ai tifosi la situazione.

Evan Ndicka incident, stay strong ?

21.09 - De Rossi, Pellegrini e Renato Sanches sono entrati in ospedale, il resto della squadra è rimasta nel piazzale antistante.

21.00 - Tutta la squadra è arrivata in ospedale. De Rossi, Pellegrini e Renato Sanches i primi in attesa di entrare nel padiglione di cardiologia.

Tutta la squadra all'ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia. De Rossi, Pellegrini e Renato Sanches i primi in attesa di entrare nel padiglione di cardiologia

20.40 - In ospedale Ndicka è sottoposto ad accertamenti non soltanto cardiologici per stabilire la causa del malore subito. Nel frattempo lo staff della Rome e i giocatori hanno lasciato lo stadio e si stanno dirigendo verso l'ospedale, dove è ricoverato Ndicka.

20.20 - Secondo quanto fa sapere il sito sportivo, tutta la Roma andrà in ospedale per far visita a Ndicka prima di rientrare in città.

tutta la squadra giallorossa andrà in ospedale, dove adesso si trova #Ndicka, prima del rientro in città.

20.06 - Arriva anche il tweet della Roma: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!".

A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te! ?#ASRoma

Messaggio di vicinanza anche da parte dell'Udinese: "Siamo con te, Ndicka".

Siamo con te, N'Dicka ?

We are with you, Ndicka ?

20.03 - Ndicka ha effettuato il primo elettrocardiogramma allo stadio, dopo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ed è arrivato in codice giallo presso l'Unità cardiologica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe infarto.

Evan #Ndicka ha fatto il primo elettrocardiogramma allo stadio, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Arrivato in codice giallo

19.51 - Secondo quanto appreso, Ndicka è cosciente ed è stato portato in ospedale per accertamenti.