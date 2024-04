UDINESE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Davanti Dybala ed Azmoun con Abraham. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

20 minuti circa per tornare a Roma con una vittoria. Tra il ko col Bologna e la gara contro il Napoli in programma domenica, la Roma fa tappa in casa dell'Udinese di Cannavaro: questa sera alle 20.00 prosegue la gara tra Udinese e Roma, valida per 32esima giornata di campionato, andata in scena lo scorso 14 aprile e interrotta dopo il malore accusato da Evan Ndicka. Al Bluenergy Stadium si riparte dall'1-1 e dal 71'30'': De Rossi, che non potrà utilizzare Huijsen e Aouar poiché sostituiti nel corso della partita poi sospesa e l'infortunato Lukaku, si affida alla difesa a 3 composta da Mancini, Smalling ed Angeliño. In mezzo al campo riposa Paredes, spazio a Cristante e Pellegrini in mediana con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie. Davanti Dybala e Azmoun supportano Abraham, mentre El Shaarawy si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

A disp.: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele.

All.: Cannavaro.

ROMA: Svilar; Mancini, Smalling, Angeliño; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham.

All.: De Rossi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Rossi C. - Laudato. IV uomo: Rapuano. VAR: Aureliano. AVAR: Di Paolo.

PREPARTITA

19.10 - Al via il riscaldamento della Roma:

Inizia il riscaldamento

19.09 - Queste le scelte di Cannavaro:

19.05 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

19.02 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa l'11 della Roma:

La Roma è arrivata allo stadio