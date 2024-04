Udinese-Roma: il match proseguirà giovedì 25 aprile alle ore 20

Ora è ufficiale, è stato diramato anche il comunicato ufficiale: Udinese-Roma proseguirà giovedì 25 aprile alle ore 20:00. Di seguito, la nota con la quale la Lega ha comunicato la decisione:

"Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione. Il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20 (vedi Comunicato in Allegato), prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l’organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma".