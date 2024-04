Udinese-Roma: giallorossi atterrati in Friuli (FOTO E VIDEO)

La Roma è arrivata in Friuli. I giallorossi alle 20:00 saranno in campo per proseguire la gara interrotta a circa metà secondo tempo per il malore subito da Evan Ndicka. Diversi i tifosi presenti per salutare i proprio beniamini: fra i più acclamati come sempre Paulo Dybala, il quale ha firmato molti autografi ai presenti prima della partenza.