Udinese-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Niente riposo, la Roma torna subito in campo e lo fa in un evento davvero particolare: oggi alle ore 20 andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine la sfida tra Udinese e Roma, valida per il recupero della trentaduesima giornata di Serie A. La partita si giocò domenica 14 aprile alle 18, ma fu sospesa al 71'30'' in seguito al malore accusato da Evan Ndicka: si ripartirà quindi dall'1-1 e le squadre avranno l'arduo compito di provare a vincere in meno di 20 minuti. Gli uomini di Daniele De Rossi si trovano al quinto posto in classifica con 55 punti (+1 sull'Atalanta sesta) e a causa della sconfitta contro il Bologna il quarto posto è scivolato momentaneamente a -7; l'Udinese invece è diciassettesima con 28 punti, gli stessi del Frosinone diciottesimo e attualmente retrocesso. Novità soprattutto in casa friulana, che nei giorni scorsi ha deciso di esonerare l'allenatore Gabriele Cioffi e quindi in panchina ci sarà Fabio Cannavaro, neo tecnico dei friulani.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E IN STREAMING

Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

All.: Cannavaro.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen (che non potrà essere impiegato oggi poiché sostituito) Mancini, Lukaku. Squalificati Roma: Paredes, Llorente.

LE QUOTE