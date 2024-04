Udinese-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Archiviata momentaneamente la vittoria in Europa League contro il Milan, la Roma fa visita all'Udinese alle ore 18 per proseguire la sua corsa Champions e approfittare del pareggio del Bologna contro il Monza. La squadra di De Rossi è imbattuta in campionato dallo scorso 10 febbraio (sconfitta per 2-4 contro l'Inter). Per i friulani invece l'ultimo successo è datato 11 marzo (1-2 contro la Lazio). Il match di andata è terminato 3-1 per l'allora squadra di Mourinho, con le reti di Mancini, Dybala ed El Shaarawy. Inutile il momentaneo pareggio di Thauvin.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E IN STREAMING

Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca.

All.: Gabriele Cioffi

Roma: Svilar; Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

All.: Daniele De Rossi

Diffidati Roma: Llorente, Azmoun, Huijsen, Mancini, Paredes e Lukaku.

LE QUOTE