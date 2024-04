Udinese-Roma, De Rossi scatenato al gol di Cristante: corsa in campo e abbraccio ai giocatori (FOTO e VIDEO)

La Roma espugna il Bluenegry Stadium di Udine all'ultimo respiro. Ripartiti dal 71'30'' sul punteggio di 1-1, i giallorossi vincono in extremis per 1-2 contro l'Udinese grazie al colpo di testa di Cristante, che regala ai suoi compagni tre punti fondamentali per la classifica. L'importanza di questo successo è riassunta nell'esultanza di mister De Rossi, il quale dopo il gol corre in campo a braccia aperte, per poi andare ad abbracciare alcuni componenti della panchina.

