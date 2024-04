Udinese-Roma: match confermato il 25 aprile. Decisivi i voti di Empoli, Verona e Atalanta

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Udinese-Roma si concluderà giovedì 25 aprile. La gara del Bluenergy Stadium, valida per la 32esima giornata di campionato e andata in scena in parte domenica 14 aprile, era stata interrotta al 26’30” del secondo tempo dopo il malore accusato da Evan Ndicka e la conseguente sospensione della partita. Sono stati decisivi i voti di Empoli, Verona e Atalanta nella scelta della data alla fine stabilita e per non rimandare il recupero dei minuti mancanti ulteriormente.

La Roma, poi, dovrà giocare a Napoli contro la squadra di Calzona domenica 28 aprile prima della semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma allo Stadio Olimpico il 2 maggio. Il club tedesco, invece, godrà di 24 ore in più di riposo e preparazione alla sfida poiché giocherà in Bundesliga sabato 27 contro lo Stoccarda.

Ieri sera la società giallorossa ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere di giocare il recupero dei minuti mancati contro l'Udinese a maggio ed ha citato un precedente legato allo slittamento di una gara non recuperata nella prima data disponibile: si tratta di Juventus-Napoli del 23 dicembre 2020, posticipata addirittura al 7 aprile 2021. Il club giallorosso confidava nella comprensione della Lega e nell'adozione dei più opportuni provvedimenti.