Udinese, lesioni per Lovric e Thauvin: entrambi out contro la Roma

Brutte notizie per l'Udinese in vista della sfida contro la Roma, in cui dovrà fare a meno di Sandi Lovric e Florian Thauvin. Ecco quanto si legge nel comunicato del club: "Udinese Calcio comunica i seguenti aggiornamenti sulle condizioni di Sandi Lovric e Florian Thauvin. Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Anche l’attaccante francese ha subito una lesione, al flessore della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane valutando l’evoluzione clinica."

