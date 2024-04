Udinese-Inter: Lovric costretto al cambio per infortunio. Problemi anche per Thauvin

Brutte notizie per Cioffi. Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro l'Inter per infortunio di natura muscolare, secondo quanto riferito da Sky Sport per un problema al flessore. Lo slovacco è stato portato all'interno degli spogliatoi in barella. Problemi anche per Thauvin: il francese è rimasto in campo, nonostante zoppicasse vistosamente, per mancanza di ulteriori cambi.