Udinese, Carnevale: "Un punto con la Roma sarebbe oro"

IL GAZZETTINO - Alla vigilia della sfida tra Udinese e Roma, in programma domani alle 18.00, interviene Andrea Carnevale: il doppio ex della gara, oggi componente della dirigenza bianconera, ha parlato della partita al quotidiano. "Un punto sarebbe oro contro la Roma, ma i bianconeri dovranno giocare per vincere. Chiaramente questa Roma è un avversario difficile. Però io sono convinto che De Rossi attuerà il turnover: i suoi hanno speso non poche energie fisiche e mentali per battere il Milan. Credo venga risparmiato Dybala, ma non sarà il solo - le sue dichiarazioni -. Cosa può fare l’Udinese? Mi sembra che abbia dimostrato proprio contro la capolista Inter di essere squadra con buoni valori. La sconfitta subita è beffarda, maturata in pieno recupero quando era in 10, con Thauvin in campo per onor di firma. La prestazione importante dovrà generare fiducia e la carica giusta per opporsi validamente agli ospiti".

"Non diamo per spacciata la formazione di Cioffi. In questo momento tutti devono però garantire un ulteriore contributo, anche chi sinora ha giocato meno. Ho seguito l’allenamento di stamani (ieri, ndr) e ho visto un gruppo voglioso di farcela, caricato a mille. Sono convinto che anche Success, se dovesse giocare, garantirà un valido contributo - ha continuato -. Il momento è difficile, è vero, ma il gruppo resta solido, compatto, ben deciso a sconfiggere anche la sfortuna. Perché, senza cercare eccessive scusanti, l’Udinese dall’inizio di stagione non ha potuto contare su Deulofeu e in pratica nemmeno su Davis e Brenner. Ora si sono fermati pure Thauvin e Lovric, ma la squadra ha risorse tali, tecniche e mentali, da poter rimanere in A. Un traguardo che avrebbe facilmente raggiunto senza i problemi citati. L’Udinese ce la farà, lo ripeto: il potenziale rimane valido".