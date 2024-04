Serie A, Verona-Genoa 1-2: annullato un gol a Swiderski. 2-1 tra Cagliari e Atalanta: Viola firma la vittoria all'88'

Terminano le gare delle 18 della domenica di Serie A, valide per la 31esima giornata di Campionato. Finisce 1-2 tra Verona e Genoa con la gara dominata principalmente dal Verona che inizia subito con il gol al minuto 8 firmato Bonazzoli. Pareggia Ekuban al 45' e Gudmundsson sigla il vantaggio al 58', annullato un gol a Swiderski al 71'. 2-1 tra Cagliari e Atalanta: Scamacca la sblocca al 13' e al 42' risponde Augello con assist di Shomurodov. Poche occasioni per entrambe le squadre fino al minuto 88 in cui Luvumbo mette in mezzo una grande palla che viene colpita da Viola decretando la vittoria della squadra di Ranieri.