Alla fine vince l'Inter e volta a +14 sulla seconda in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto in rimonta in casa dell'Udinese con il risultato di 1-2. Erano passati in vantaggio i padroni di casa con il gol di Samardzic, poi nel secondo tempo aveva pareggiato i conti su rigore Hakan Çalhanoğlu. Decisivo ai fini del risultato il gol segnato da Frattesi al 93'.