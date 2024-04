Prosegue la corsa del Frosinone per evitare la retrocessione e restare in Serie A. Nella 33esima giornata di campionato la formazione di Di Francesco pareggia in casa del Torino: termina 0-0. Con questo risultato il Frosinone sale a quota 28 punti in classifica, come l'Udinese che giovedì completerà la gara contro la Roma interrotta domenica scorsa, mentre il Torino si porta a 46 punti.