All'Arechi passa la Fiorentina. Nella 33esima giornata di campionato la squadra di Vincenzo Italiano, dopo aver conquistato la semifinale di Conference League, vince 2-0 in casa della Salernitana, ormai prossima alla retrocessione in B. All'80' Kouame sblocca il risultato e Ikoné raddoppia in pieno recupero, al 95'. Con questo successo la Fiorentina si porta a quota 47 punti in classifica al 9° posto - con la gara contro l'Atalanta da recuperare -, mentre la Salernitana resta ultima a 15 punti.