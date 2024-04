L'Atalanta vince 2-1 in casa del Monza nel posticipo domenicale della giornata di Serie A e, in attesa di Roma-Bologna di domani, si porta a -1 dai giallorossi. A sbloccare la partita è il gol di De Ketelaere nel primo tempo, poi raddoppiato da Touré nella ripresa. Solo nel finale, all'89', il gol di Maldini per il Monza che però al 96' colpisce un palo clamorosamente con Valentin Carboni.