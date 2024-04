Serie A, Lecce-Monza 1-1: finale folle, Pessina risponde a Krstovic al 96'

Termina 1-1 il match tra Lecce e Monza, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato con un solo tiro in porta, nella ripresa la partita diventa più vivace e si stappa nei minuti di recupero: i salentini passano in vantaggio al minuto 92 grazie a Krstovic, ma la gioia dura solamente 4 minuti, poiché al 96' Pessina pareggia i conti su rigore. Con questo pareggio il Lecce resta tredicesimo in classifica e sale a 36 punti, mentre il Monza è undicesimo a quota 44.