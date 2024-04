Serie A, Lazio-Verona 1-0: decide Zaccagni

Il sabato di Serie A si chiude con la vittoria della Lazio contro il Verona: allo Stadio Olimpico la sfida valida per la 34esima giornata termina 1-0 per gli uomini di Igor Tudor grazie ad una rete di Zaccagni al 72'. Con questo successo i biancocelesti si portano a 55 punti in classifica, - 3 dalla Roma che domani affronterà il Napoli, e scavalcano l'Atalanta, domani attesa dall'Empoli e con la partita contro la Fiorentina da recuperare.