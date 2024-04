Serie A, Juventus-Milan 0-0: Sportiello decisivo, porte inviolate all'Allianz Stadium

All'Allianz Stadium si sfidano Juventus e Milan nella gara valida per la 34esima giornata di campionato: termina in parità, solo 0-0. Risulta decisiva la prestazione di Sportiello, in porta al posto dell'infortunato Maignan, con le parate sul tentativo di Danilo e nel finale, con la collaborazione di Thiaw, sulle occasioni di Rabiot e Milik. Con questo pareggio il Milan si porta a 70 punti in classifica, la Juve a 65 sempre al 3° posto.